شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

11 أبريل 2019 - 07:08 م

بررت العالمة السعودية البارزة، غادة المطيري، المتخصصة بعلوم وطب "النانو" في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم ارتدائها للحجاب في أمريكا، قائلة: "لكل لبس سبب"، ملقية الضوء على أن الشعب السعودي "شعب ذكي جدا".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها على قناة MBC حيث قالت المطيري التي تشغل منصب رئيسة مركز "اكسيلانت ان نانوميديسن" بجامعة سان دييغو: "أنا في أمريكا أحس بارتياح أكثر لما ما أجذب الانتباه علي، المفروض ما أقول هكذا أمام الناس وعلى الشاشة بس أحس اللبس له سبب وكل لبس له سبب، سبب تبي تبرز أو تبي ما حد يطالع فيك، وأنا أريد أكون شخص عادي ما ألفت الانتباه علي في أمريكا وبرضه في السعودية ما ابي الفت الناس علي وألبس حجاب لأنه معظم الناس لابسة حجاب"، بحسب "سي إن إن".

وأضافت: "في كل محل إذا تبي تلفت الانتباه تلبس شي معين، وأنا ما كنت أبغى الفت انتباه أي أحد، بس لما صرت دكتورة وفزت بجائزة وكذه وصار يجوني الإعلام وكذه وقالوا في السعودية نبى الصورة وأنت محجبة، طيب طبعا هاي صورة محجبة، يعني لا أسيء لأحد، بس صار الناس يقولوا هاي بوجهين لها صور ماهي محجبة ولها صور الآن محجبة، فقلت لا ما ابي أحد يشوفني اني بوجهين أنا بوجه واحد ما أساوي شيء غلط، وعشان هيك قلت خلاص ما أطبع محجبة وفما ابي حد يقول عندي وجهين.."

وردا على سؤال حول رسالة أرسلتها "بنات مطير (قبيلتها) لها حول ارتداء الحجاب" قالت المطيري: "أنا أمشي على فطرتي، أنا لا أسيء لأحد في المجتمع ففي السعودية طبعا أتغطى وما بسيء لأحد، لأن هذه نظرتي الشخصية.. قبيلتي أهلي وطيبين معاي وأحسن منهم ما في.."

غادة المطيري: pic.twitter.com/6oN49dVBHk #غادة_المطيري_بالمختصر كل لبس وله سبب ولهذا كنت لا ألبس الحجاب في أمريكا وألبسه في السعودية.. ولهذا السبب قررت أن لا ألبس الحجاب @adah_almutairi — بالمختصر (@belmokhtasartv) 5 أبريل 2019









الجزء الثاني من الحوار مع العالمة والمخترعة السعودية الدكتورة غادة المطيري مع ياسر العمرو في برنامج #بالمختصر الجمعة الساعة 1 ظهراً بتوقيت السعودية @adah_almutairi?

? #بالمختصر_مع_غادة_المطيري ? pic.twitter.com/9phBj0eL7e — بالمختصر (@belmokhtasartv) 10 أبريل 2019







