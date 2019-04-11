الحكومة تجتمع لمناقشة تطوير المناطق التاريخية.. تفاصيل

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وكذلك منطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف الكبير.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف تطوير المناطق التراثية والتاريخية، ودفع العمل بها، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري لها، وجذب المزيد من الحركة السياحية.

وفى إطار الاهتمام بالمناطق التاريخية والتراثية بمحافظة القاهرة، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي محافظ القاهرة ببدء دهان وطلاء واجهات المباني غير التراثية في المنطقة الأثرية الإسلامية، مع الاهتمام بتنسيق الموقع في المنطقة، وأعمال الإنارة بداية من بوابة زويلة وباب النصر حتى الدرب الأحمر، كما وجّه رئيس الوزراء بالعمل على تطوير منطقة الفسطاط والبحيرة الموجودة بها، ومنع أسباب التلوث فيها، والعمل على أن تصبح هذه المنطقة متنزها أثرياً.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، قبل الافتتاح العالمي المرتقب، مشيراً إلى أنه يجري الآن الاستعداد لافتتاح هذا الصرح الكبير.

من جانبه قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمسئولين المعنيين بهدف بدء تطوير منطقة سقارة، وهناك مخطط جاهز للتنفيذ، تم عرضه خلال الاجتماع، ووجه رئيس الوزراء ببدء تنفيذه.

وخلال الاجتماع تم استعراض، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لتليق بهذا المشروع العالمي، كما تم أيضا عرض مخطط تطوير الطرق المحيطة بالمتحف القومي للحضارات المصرية ومنطقة الفسطاط، والتي تتضمن تطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، وتطوير طريق عين الحياة وربطه مع طريق الخيالة والطريق الدائري، وكذا تطوير تقاطع شارع مجرى العيون مع طريق صلاح سالم، مع فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط.


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