إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق طنطا - المحلة

11 أبريل 2019 - 07:04 م

شهد الطريق الفرعي "طنطا – المحلة " بمحافظة الغربية اليوم وقوع حادث تصادم أمام قرية محلة روح بـ مركز طنطا بين 3 سيارات بسبب اختلال عجلة القيادة ما أسفر عن سقوط 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي والمجمع الطبي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق البحر بقرية محلة روح بدائرة المركز.

كما باشرت القيادات الأمنية ورجال الشرطة دورها فى تخصيص سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ طنطا الجامعي ومستشفي المجمع الطبي لإسعافهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث وتمت إزالة آثار حطام السيارات وإعادة تسيير حركة الطريق المشار اليها .



