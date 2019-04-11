  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

شعار جماعة الإخوان

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

مجلس الأمن

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وزير الدفاع السوداني يكشف آخر مفاوضاته مع«البشير»

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى

عرب وعالم

غزة
غزة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تعلن الطوارئ لإنهاء قوائم الانتظار قبل رمضان

#

إعفاء 3 من كبار مسؤولي الصحة في تونس

#

«الصحة» تحذر من تناول هذا العقار

#

فرنسا تستدعي سفيرها لدى إيطاليا للتشاور

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، من نفاد الأدوية الخاصة بمرضى الكلى في مستشفياتها.

جاء ذلك في بيان لعلاء حلس، مدير دائرة صيدلية المستشفيات في وزارة الصحة، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان إن "أدوية مثبطات المناعة والأدوية الأساسية الخاصة بعمليات الغسيل الكلوي تشرف على النفاد، ولا تكفي لأكثر من شهر".

وأضاف: "لم يتم توريد الأدوية لمخازن الوزارة منذ بداية العالم الجاري، ونخشى توقف الخدمات المقدمة للمرضى".

وذكر أن 333 مريضا ممن زرعوا كلى، و816 مريض فشل كلوي، هم بأمس الحاجة إلى الأدوية كونهم يعتمدون على بروتوكولات علاجية منتظمة، وأي خلل أو انتظار فيها قد يعود بالمريض إلى عمليات الغسيل الدموي، خاصة زارعي الكلى.

وتعاني وزارة الصحة في غزة، نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2007.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف
» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض
» انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني
» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك
» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال
» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية
» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد
» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة
» طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول