» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى

11 أبريل 2019 - 07:03 م

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، من نفاد الأدوية الخاصة بمرضى الكلى في مستشفياتها.

جاء ذلك في بيان لعلاء حلس، مدير دائرة صيدلية المستشفيات في وزارة الصحة، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان إن "أدوية مثبطات المناعة والأدوية الأساسية الخاصة بعمليات الغسيل الكلوي تشرف على النفاد، ولا تكفي لأكثر من شهر".

وأضاف: "لم يتم توريد الأدوية لمخازن الوزارة منذ بداية العالم الجاري، ونخشى توقف الخدمات المقدمة للمرضى".

وذكر أن 333 مريضا ممن زرعوا كلى، و816 مريض فشل كلوي، هم بأمس الحاجة إلى الأدوية كونهم يعتمدون على بروتوكولات علاجية منتظمة، وأي خلل أو انتظار فيها قد يعود بالمريض إلى عمليات الغسيل الدموي، خاصة زارعي الكلى.

وتعاني وزارة الصحة في غزة، نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2007.