تفاصيل اجتماع وزير النقل مع سفيري كندا وبريطانيا في مصر

11 أبريل 2019 - 07:02 م

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، كلا من السفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدامز ، والسفير الكندي بالقاهرة جيس داتون وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة .

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وكلا من بريطانيا وكندا مشيدا بالتعاون القائم مع الشركات الكندية في مجال مترو الإنفاق ومشيرا إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع النقل بما لها من خبرة كبيرة في هذا القطاع لافتا إلى اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة وسائل النقل الجماعي سواء داخل القاهرة أو في عواصم المحافظات أو تلك التي تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجالات النقل وذلك في ظل إرادة سياسة داعمة لأحداث نقلة نوعية كبيرة في كافة قطاعات النقل .

وأضاف الوزير أن أولى المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الشركات البريطانية هي مجال إصلاح وصيانة خطوط السكة الحديد بما للشركات الانجليزية من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف إن الوزارة وفقا لإستراتيجيتها في تحسين وتطوير منظومة السكك الحديدية ستقوم مستقبلا بعمل نظام جديد للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية مشابه لنظام الدخول والخروج بمترو الإنفاق وذلك عن طريق تركيب بوابات الكترونية للدخول والخروج في كافة المحطات بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة وهو ما يمكن التعاون من خلاله مع الشركات الكندية والبريطانية.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي لذا يتم العمل على تطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا وأن مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة الإغراض في الموانىء البحرية المصرية مجال هام يمكن إن يكون قاعدة للتعاون بين مصر وبريطانيا وخاصة مع التقدم الكبير لبريطانيا في هذا المجال.

ومن جانبه أكد السفير البريطاني بالقاهرة على إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية في مجال إصلاح السكك الحديدية ومجالات أخري مشيرا إلى انه سيدعو الشركات البريطانية المتخصصة في قطاعات النقل لبحث التعاون في المجالات التي تم التباحث حولها كما أعرب السفير الكندي بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء وبتطلعه إلى زيادة التعاون القائم بين الشركات الكندية والمصرية في مجال مترو الإنفاق والسكك الحديدية وفي مجال النقل الجماعي.