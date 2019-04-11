  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:22 م
بحث متقدم
العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

شعار جماعة الإخوان

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

مجلس الأمن

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وزير الدفاع السوداني يكشف آخر مفاوضاته مع«البشير»

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف

آخر الأخبار

روحاني
روحاني

وكالات

أخبار متعلقة
#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

"مصر للطيران" تبدأ تلقى طلبات الحج من شركات السياحة

#

الوفد: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نتاج جهد السيسي

#

شاهد .. أول ظهور لـ"لطفي لبيب" بعد محنة المرض .. هل تأثر؟

إيران

الناتو

انسحاب

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على أنباء تفيد بانسحاب مصر من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي"، على غرار حلف شمال الأطلسي، مع الحلفاء العرب الرئيسيين.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "هذا النبأ لم تؤكده المصادر الرسمية ولا توجد معلومات دقيقة حول صحة هذا الخبر من عدمه، إيران ترحب به في حال تأكيد صحته".

وأضاف لوكالة الأنباء الإيرانية، أن مصر تعد واحدة من الدول المهمة والقوية في العالم العربي والإسلامي ومن شأنها أن تلعب دورا مهما في إرساء السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن مصر بصفتها قدرة غير قابلة للإنكار في العالم العربي، أن تؤدي رسالتها التاريخية في الظروف الخطيرة الراهنة للمنطقة والعالم وفي إطار مسار واقعي وصحيح.

وأردف أن مصر تستطيع أن تؤدي دورا مهما في سياق إيجاد التقارب والوحدة في العالم الإسلامي عبر تعزيز الرؤية الواقعية أكثر فأكثر وإدراك الظروف الحساسة الراهنة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية أن في مثل ظروف كهذه، ستتبلور علاقات وفهم أفضل بين إيران ومصر وسائر دول المنطقة لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار المستديم وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون متعدد الأطراف".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن أربعة مصادر قولها إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي" على غرار حلف شمال الأطلسي مع الحلفاء العرب الرئيسيين فيما يمثل ضربة لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاحتواء نفوذ إيران.

وذكر مصدر أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف
» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض
» انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني
» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك
» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال
» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية
» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد
» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة
» طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول