» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف

11 أبريل 2019 - 07:02 م

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على أنباء تفيد بانسحاب مصر من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي"، على غرار حلف شمال الأطلسي، مع الحلفاء العرب الرئيسيين.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "هذا النبأ لم تؤكده المصادر الرسمية ولا توجد معلومات دقيقة حول صحة هذا الخبر من عدمه، إيران ترحب به في حال تأكيد صحته".

وأضاف لوكالة الأنباء الإيرانية، أن مصر تعد واحدة من الدول المهمة والقوية في العالم العربي والإسلامي ومن شأنها أن تلعب دورا مهما في إرساء السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن مصر بصفتها قدرة غير قابلة للإنكار في العالم العربي، أن تؤدي رسالتها التاريخية في الظروف الخطيرة الراهنة للمنطقة والعالم وفي إطار مسار واقعي وصحيح.

وأردف أن مصر تستطيع أن تؤدي دورا مهما في سياق إيجاد التقارب والوحدة في العالم الإسلامي عبر تعزيز الرؤية الواقعية أكثر فأكثر وإدراك الظروف الحساسة الراهنة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية أن في مثل ظروف كهذه، ستتبلور علاقات وفهم أفضل بين إيران ومصر وسائر دول المنطقة لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار المستديم وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون متعدد الأطراف".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن أربعة مصادر قولها إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي" على غرار حلف شمال الأطلسي مع الحلفاء العرب الرئيسيين فيما يمثل ضربة لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاحتواء نفوذ إيران.

وذكر مصدر أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.







