» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

11 أبريل 2019 - 06:56 م

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية، والمحدد لها مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حسام عاشور - أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - حمدي فتحي - عمرو السولية - علي معلول - ناصر ماهر - مروان محسن - رمضان صبحي - حسين الشحات - وليد أزارو - صلاح محسن - محمد شريف - جونيور أجايي.



