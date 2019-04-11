"مصر تستطيع".. مؤسسة وليدة للتواصل مع علماء مصر بالخارج

11 أبريل 2019 - 06:55 م

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب العضوية بمؤسسة "مصر تستطيع"، داعية كافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج إلى التسجيل والانضمام للمؤسسة.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر التدشين الرسمي لمؤسسة "مصر تستطيع" الذي انطلق الأحد الماضي، إن المؤسسة بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، لتعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

وكان الدكتور هاني الناظر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع ، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، قد أوضح أن المؤسسة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة الرموز البارزة من الخبراء والعلماء بالخارج بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم، بالإضافة إلى وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في عملية التنمية، خاصة وأن مصر لديها أكثر من 30 ألف عالم مصري في كل المجالات بالخارج.

وأضاف الناظر أن المؤسسة أيضًا كيان يجمع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج البارزين في شتى المجالات لتقديم علمهم وخبراتهم بما يساند القضايا الوطنية والمشروعات القومية والاستفادة من جهودهم في عملية التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض.

وفي أعقاب انطلاقها رسميًا، استهلت مؤسسة مصر تستطيع أداء مهامها بتوقيع بروتوكولات مع مؤسسات طبية وعلمية وأكاديمية ومجتمع مدني وذلك للتعاون بصدد مجالات متعددة.