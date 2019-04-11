» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض

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حسن عاشور

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أشار تقرير صادر مؤخرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى أنه تم تحصين مليون و96 ألف و 719 رأس ماشية بينهم "930 ألف و714 أبقار، 158الف و908 أغنام، 7096ماعز  في إطار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وناشد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية، ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم.

وأكد أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.



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