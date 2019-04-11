«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

11 أبريل 2019 - 06:46 م

أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط عناصر حركة حسم بتنفيذ عدد من العمليات العدائية وتمكنت من قتل 6 عناصر فى تبادل لإطلاق النار، وفق بيان للوزارة، وذلك بعد الإعلان عن قتل 11 إرهابيًا في خلية بالعريش صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه:

استكمالًا لجهود وزارة الداخلية فى مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار .

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنًا مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى .

ورصدت عمليات المتابعة إتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المبانى الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكرًا للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابى .. حيث تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذى أسفر عن مصرع 6 منهم وعثر بحوزتهم على ( عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 – 3 خزينة بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش – العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .