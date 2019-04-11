حبس عاطل متهم بسرقة مركز تجميل واستوديو بالمحلة

11 أبريل 2019 - 06:45 م

قرر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر، اليوم الخميس، حبس عاطل مسجل شقي خطر متهم بواقعة سرقة استوديو ومركز تجميل بنطاق شارع شكري القوتلي بدائرة قسم شرطة أول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من كل من دينا عوض ووفاء حميده باكتشافهن سرقة أجهزة ومعدات من داخل استوديو ومركز تجميل تابع لهما بشارع شكري القوتلي بدائرة القسم .

قاد اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية رئاسة فريق بحث جنائي بالتنسيق مع العقيد محمود الجيار وكيل فرع البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكب الحادث.

وكشفت تحريات الرائد محمد نصر معاون مباحث قسم أول المحلة أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "وليد.م.ا" 21 سنة عاطل مسجل خطر مقيم منطقة الرجبي، كما ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش وكاميرا وعدسات تصوير وهارد كاميرات مراقبة وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة مع المتهم.



