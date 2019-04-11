  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

شعار جماعة الإخوان

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

مجلس الأمن

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وزير الدفاع السوداني يكشف آخر مفاوضاته مع«البشير»

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

حبس عاطل متهم بسرقة مركز تجميل واستوديو بالمحلة

قضايا وحوادث

عاطل
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

حبس دجال "جلب الحبيب" في إمبابة

#

ضبط عاطل هارب من 30 حكم حبس

قرر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر، اليوم الخميس، حبس عاطل مسجل شقي خطر متهم بواقعة سرقة استوديو ومركز تجميل بنطاق شارع شكري القوتلي بدائرة قسم شرطة أول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من كل من دينا عوض ووفاء حميده باكتشافهن سرقة أجهزة ومعدات من داخل استوديو ومركز تجميل تابع لهما بشارع شكري القوتلي بدائرة القسم .

قاد اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية رئاسة فريق بحث جنائي بالتنسيق مع العقيد محمود الجيار وكيل فرع البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكب الحادث.

وكشفت تحريات الرائد محمد نصر معاون مباحث قسم أول المحلة أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "وليد.م.ا" 21 سنة عاطل مسجل خطر مقيم منطقة الرجبي، كما ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش وكاميرا وعدسات تصوير وهارد كاميرات مراقبة وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة مع المتهم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف
» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض
» انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني
» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك
» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال
» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية
» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد
» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة
» طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول