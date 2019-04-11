  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

شعار جماعة الإخوان

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

مجلس الأمن

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وزير الدفاع السوداني يكشف آخر مفاوضاته مع«البشير»

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

وزير الرياضة يتخذ إجراءً حاسمًا ضد مركز شباب الساحل

آخر الأخبار

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

شاهد.. النائب محمد الكومي في احتفالية مستقبل وطن بالأم المثالية

#

تكريم شباب «البليدة» بالعياط.. وهل يترشح «الجمال» للشيوخ؟

#

بالصور.. انطلاق ماراثون «شباب الجزيرة»

#

«الصحفيين» تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط

ألغى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة مركز شباب الساحل نحو طرح المزايدة الخاصة بتأجير صالة كمال الأجسام بالمركز .

يأتي ذلك في استجابة سريعة منه لشكوى أعضاء مركز شباب الساحل من تعنت رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء مجلس الإدارة وإصرارهم على تأجير صالة كمال الأجسام رقم 2 إلى مستثمر رغم وجود صالة مستأجرة بالفعل.

وأشار صبحي إلي أن مراكز الشباب تم إنشاؤها من أجل خدمة أعضائها وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وتحويلها لمركز خدمة للمجتمع وليس لإغلاق أبوابها إمام الرياضيين مهما بلغ العائد.

ووجه وزير الرياضة، بضرورة سرعة تطوير ورفع كفاءة الصالة وتوريد صالة جيم حديثة بعد رفع كفاءتها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف
» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض
» انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني
» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك
» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال
» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية
» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد
» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة
» طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول