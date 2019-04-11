وزير الرياضة يتخذ إجراءً حاسمًا ضد مركز شباب الساحل

11 أبريل 2019 - 06:43 م

ألغى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة مركز شباب الساحل نحو طرح المزايدة الخاصة بتأجير صالة كمال الأجسام بالمركز .

يأتي ذلك في استجابة سريعة منه لشكوى أعضاء مركز شباب الساحل من تعنت رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء مجلس الإدارة وإصرارهم على تأجير صالة كمال الأجسام رقم 2 إلى مستثمر رغم وجود صالة مستأجرة بالفعل.

وأشار صبحي إلي أن مراكز الشباب تم إنشاؤها من أجل خدمة أعضائها وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وتحويلها لمركز خدمة للمجتمع وليس لإغلاق أبوابها إمام الرياضيين مهما بلغ العائد.

ووجه وزير الرياضة، بضرورة سرعة تطوير ورفع كفاءة الصالة وتوريد صالة جيم حديثة بعد رفع كفاءتها.



