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ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية في كفر الزيات

قضايا وحوادث

سقوط مسجل خطر بحوزته أسلحة ومواد مخدرة بسمالوط
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط "النبشو الكبير" عاطل مسجل شقي خطر بحوزته بندقية آلية غير مرخصة أثناء مزاولته نشاطه الإجرامي، وفرض الإتاوات على المواطنين والبلطجة بشوارع كفر الزيات.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بتمكن النقيب محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "أحمد.قـ"، وشهرته "النبشو الكبير" مواليد 1974، مقيم بكفور بلشاي، مسجل خطر، بحوزته بندقية آلية Ak103 بالخزينة الخاصة به و7 طلقات والمتهم سبق اتهامه من قبل في 4 قضايا حيازة أسلحة نارية، و5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وسبق ضبطه فى عدة قضايا من قبل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.


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