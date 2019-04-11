  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

شعار جماعة الإخوان

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

مجلس الأمن

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وزير الدفاع السوداني يكشف آخر مفاوضاته مع«البشير»

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

الإدارية العليا تلزم «الصحة» بتحمل نفقات انتقال المرضى

قضايا وحوادث

وزارة الصحة
وزارة الصحة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

غدًا طعن الحد الأدنى للمعاشات

#

بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"

ألزمت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، الدولة ممثلة في وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بأن تؤدي للمريض المستحق للعلاج علي نفقة الدولة، مصاريف الانتقال بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقية العلاج والعودة.

وذكرت أن امتناعها عن صرف هذه المبالغ يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أشرف حسن ، إيهاب الشهاوي ، ناصر عبد الموجود ،احمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى نص المادة 18 من الدستور المصرى الحالي والذى تضمنت أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص لتلقيه العلاج والعودة ، يمثل واقعًا لازمًا لا يمكن فصله عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة

ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة ، وعدم تنفيذ هذا القرار من الدولة ، قد يحمل تهديدًا بالخطر على حياة المريض، لأن أمر توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين هو أمر واجب على الدولة.

لذا رأت المحكمة في حالة امتناع الدولة عن صرف هذه النفقات يمثل قرار ادارى سلبى مخالف لصحيح الواقع والقانون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف
» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض
» انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني
» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك
» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال
» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية
» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد
» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة
» طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول