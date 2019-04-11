» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك

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المصريون

المصرى

الزمالك

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السويس، ضمن منافسات الدوري العام.

جاءت بداية المباراة بفرصة للمصرى فى الدقيقة 2 عن طريق كرة طولية وصلت إلى أوستين أموتو الذى حولها لإسلام عيسى داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة غير متقنة مرت أعلى من مرمى جنش، بدأ الزمالك ينشط وجاءت أولى هجماته الخطيرة فى الدقيقة 6 عن طريق تمريرة بينية وصلت إلى أحمد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من حارس المصرى وتابعها محمود عبد العزيز ولكن بتسديدة غير متقنة لتخرج الكرة بجوار القائم الأيمن للمصرى وضغط الفريق البورسعيدى بعد ذلك على الزمالك مشكلا الخطورة على مرمى الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 18، مرر خالد بوطيب كرة بين ثنائى دفاع المصرى استلمها حميد أحداد بمرور من حارس المصرى ولكن طالت الكرة إلى خارج المرمى ثم تمريرة أخرى رائعة من بوطيب إلى القادم من الخلف محمود عبد العزيز وافتقدت تسديدته للدقة لتعلو عارضة المصرى فى الدقيقة 23 ثم هجمة خطيرة للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 25 حيث هيأ محمود وادى فرصة تسجيل هدفا برأسه لزميله أحمد شوشة داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن الأخير سدد الكرة فى مدافعى الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 37، أشهر محمد عادل حكم المباراة أول إنذار أصفر لمحمود الونش مدافع الزمالك وفى الدقيقة 41 نجح إسلام أبو سليمة فى تسجيل الهدف الأول للمصرى من رأسية بعد تلقيه عرضية من سعيدو سمبورى من ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الزمالك.


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