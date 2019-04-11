السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

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 قال سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، إن السودان ستسم الإخوان الفارين إليها قريبا إلى مصر عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير.

وأشار حمودة في تصريحات خاصة لـ"المصريون":"السودان بها أعداد ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من مصر ، وفي السنوات الماضية كانوا يُعانون بشدة بسبب إهمال الجماعة لهم ، أما الآن فقد تفاقمت معاناتهم بعد أن عزل الجيش عمر البشير الذي يأويهم".

وأضاف:" هم الآن في موقف حرج جدًّا ، ومن المنتظر ترحيلهم لمصر أو طردهم من السودان ، هذا في الوقت الذي لا تتحمل تركيا أي أعداد إضافية من الإخوان ، بل إن أوضاع الإخوان الهاربين لتركيا في سوء واضح ، ويواجهون صعوبات في التعايش والعمل والإقامة وإيجار المساكن".

وأكد الداعية السلفي أن الإخوان أصبحوا عبئا على داعميهم:" هذا غير الخلافات بينهم والتخوين وحرب الفضائح العلنية ، وكل هذه الأزمات تُسارع باستسلام الإخوان وداعميهم ، بعد أن أصبحوا عبئًا على الأنظمة التي تمولهم".


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