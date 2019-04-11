» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال

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أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المنذر الخرطوش، شرقي البلاد، محاول استهداف اللواء على القطعاني آمر اللواء 73 مشاة في منطقة سوق الأحد بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن: "محاولة استهداف اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة والعقيد عبد الحميد ارجيعة آمر الكتيبة 153 مشاة في سوق الأحد في طرابلس بالقرب من وادي الربيع بالسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق طرابلس".


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