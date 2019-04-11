  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:24 م
بحث متقدم
العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

شعار جماعة الإخوان

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

مجلس الأمن

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

وزير الدفاع السوداني يكشف آخر مفاوضاته مع«البشير»

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

صوروا الثقب الأسود.. ونحن سيلفي مع ثقوب أوطاننا

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

مشادة نارية بين ريهام سعيد وصاحب "سلفي القطار": طلع ايدك من جيبك

#

الفقى ردًا على سؤال مبارك: "عملت من بنها"

#

نجوى كرم تتفوق على رانيا يوسف بفستان أكثر إثارة

#

شاهد.. أسد يقتحم استوديو شريف عامر

نجاح كبير لعلماء الفضاء كشفت عنه صحف وفضائيات عالمية أمس الأربعاء 10 من مارس بعدما تمكن ولأول مرة في تاريخ البشرية فريق دولي من إلتقاط صورة لثقب أسود موجود في مجرة تسمي "إم 87" ويبلغ محيطه 40 مليار كيلومتر وكتلته 6,5 مليار ضعف كتلة الشمس، ويبعد 500 كوادريليون كيلو متر عن الأرض، حيث الكوادريليون يساوي مليون ترليون، أي أنه وكما يصفه علماء الفضاء "بالوحش المطلق" لأنه أكبر من حجم نظامنا الشمسي بأكمله. هذا الكشف كان ضمن مشروع دولي هو "إيفينت هورايزون تلسكوب". والثقوب السوداء هي منطقة في الفضاء كثافتها كبيرة جداً أكبر مليون كتلة شمسية، وتصل الجاذبية فيها إلي حد مهول بحيث لا يستطيع الضوء الإفلات منها، وطبقاً لنظرية النسبية لأينشتاين تعمل تلك الجاذبية علي تقوس الفضاء حولها مما يجبر شعاع الضوء علي السير منحنياً بدلاً من خط مستقيم، بما يعني أن الثقب الأسود ما هو إلا حدود منطقة من الزمان والمكان (الزمكان) والتي لا يمكن للضوء الإفلات منها. قال تعالي في سورة فصلت "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى? يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ? أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) وسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم.

يومياً تطالعنا الأخبار العالمية عن إكتشافات في كافة المجالات، في الوقت الذي تكثر فيه ثقوب أنفسنا وسواد قلوبنا نحو بعضنا البعض، وتغرق فيه منطقتنا في سمادير العصبية  والأحقاد والحروب بين الأشقاء، ومن ثم تغمرنا الصور عن مدرعات وصورايخ والقتلي بين صفوف المتحاربين أبناء البلد الواحد في ليبيا، وفي سوريا واليمن، وأيضاً صور مظاهرات الجزائر والإعتصامات في السودان، وصور لافتات منتشرة في أنحاء مصر تشير إلي مؤيدي التعديلات الدستورية، وصور من الخليج تعكس تبادل الإتهامات فيما بينهم عن تدخل بعضهم في شئون الآخر، فضلاً عن حروب بالوكالة التي تجري في دول شقيقة أخري. ناهيك عن بالونات الإختبار أو بالأحري إفتكاسات إسرائيلية عن صفقات وبيع أراضي وغيرها من أمور خبيثة اخري مثل إدعائها بأن الزعماء العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية، وكما لو أنها تجس النبض أو تختبر المواطنين العرب وتساومهم علي شرفهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تُشيد بقرار انسحاب مصر من هذا التحالف
» وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية كبرى
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
» تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد عدة أمراض
» انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني
» الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك
» نجاة قائد عسكري ليبي من محاولة اغتيال
» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية
» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد
» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة
» طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول