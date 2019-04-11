صوروا الثقب الأسود.. ونحن سيلفي مع ثقوب أوطاننا

11 أبريل 2019 - 06:13 م

نجاح كبير لعلماء الفضاء كشفت عنه صحف وفضائيات عالمية أمس الأربعاء 10 من مارس بعدما تمكن ولأول مرة في تاريخ البشرية فريق دولي من إلتقاط صورة لثقب أسود موجود في مجرة تسمي "إم 87" ويبلغ محيطه 40 مليار كيلومتر وكتلته 6,5 مليار ضعف كتلة الشمس، ويبعد 500 كوادريليون كيلو متر عن الأرض، حيث الكوادريليون يساوي مليون ترليون، أي أنه وكما يصفه علماء الفضاء "بالوحش المطلق" لأنه أكبر من حجم نظامنا الشمسي بأكمله. هذا الكشف كان ضمن مشروع دولي هو "إيفينت هورايزون تلسكوب". والثقوب السوداء هي منطقة في الفضاء كثافتها كبيرة جداً أكبر مليون كتلة شمسية، وتصل الجاذبية فيها إلي حد مهول بحيث لا يستطيع الضوء الإفلات منها، وطبقاً لنظرية النسبية لأينشتاين تعمل تلك الجاذبية علي تقوس الفضاء حولها مما يجبر شعاع الضوء علي السير منحنياً بدلاً من خط مستقيم، بما يعني أن الثقب الأسود ما هو إلا حدود منطقة من الزمان والمكان (الزمكان) والتي لا يمكن للضوء الإفلات منها. قال تعالي في سورة فصلت "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى? يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ? أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) وسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم.

يومياً تطالعنا الأخبار العالمية عن إكتشافات في كافة المجالات، في الوقت الذي تكثر فيه ثقوب أنفسنا وسواد قلوبنا نحو بعضنا البعض، وتغرق فيه منطقتنا في سمادير العصبية والأحقاد والحروب بين الأشقاء، ومن ثم تغمرنا الصور عن مدرعات وصورايخ والقتلي بين صفوف المتحاربين أبناء البلد الواحد في ليبيا، وفي سوريا واليمن، وأيضاً صور مظاهرات الجزائر والإعتصامات في السودان، وصور لافتات منتشرة في أنحاء مصر تشير إلي مؤيدي التعديلات الدستورية، وصور من الخليج تعكس تبادل الإتهامات فيما بينهم عن تدخل بعضهم في شئون الآخر، فضلاً عن حروب بالوكالة التي تجري في دول شقيقة أخري. ناهيك عن بالونات الإختبار أو بالأحري إفتكاسات إسرائيلية عن صفقات وبيع أراضي وغيرها من أمور خبيثة اخري مثل إدعائها بأن الزعماء العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية، وكما لو أنها تجس النبض أو تختبر المواطنين العرب وتساومهم علي شرفهم.