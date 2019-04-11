ضبط متهم بسرقة سيارة ملاكي تحت تهديد السلاح ببلبيس

11 أبريل 2019 - 06:12 م

تمكن رجال مباحث مركز بلبيس من ضبط أحد المتهمين بسرقة سيارة ملاكي من قائدها بطريق"بلبيس – العاشر" بالإكراه،اليوم، وجار تحرير المحضر اللازم وإحالته الي النيابة العامة.

فيما تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير أدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا من أحد المواطنين يفيد قيام شخصين بسرقة سيارته الملاكي كيا سيراتو بطريق "بلبيس العاشر" تحت تهديد السلاح وتمكنهم بالفرار بها.

وتم تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث مركز بلبيس وتوصلت التحريات إلي قيام " كمال ال" ومعه شخص آخر بإرتكاب الواقعة، وبتشديد الخناق علي أماكن تردد المتهمين تم ضبط المتهم الأول وجار ضبط الثاني وتم العثور علي السيارة بمعرفة رجال الشرطة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.