» إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالنوبارية

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أصيب 8 أشخاص فى إنقلاب سيارة "تمناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 81 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وقوع الحادث لسيارة تمناية عند الكيلو 81 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص "بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم " وتم نقلهم للمستشفى النوباريه..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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