شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

11 أبريل 2019 - 06:04 م

أظهر مقطع فيديو نشرته مصلحة السجون الأسترالية، لحظة اندلاع شجار عنيف بين ما وصفته بالمتعقل الإسلامي المتشدد وزعيم عصابة داخل زنزانة سجن شديد الحراسة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، تبادل السجينان بسام حمزي وطلال علم الدين، الركلات واللكمات فيما بينهما بعد مشادة حول توازن القوى داخل السجن، والتي تطورت إلى شجار عنيف داخل أكثر سجون أستراليا أمنًا، وسرعان ما تدخل ضباط سجن ”غولبيرن“ المشدد الحراسة، لفض المشاجرة والفصل بين السجينين، قبل أن يفحصهما طاقم السجن الطبي، ولكنهما رفضا العلاج، والإفصاح عن سبب اندلاع المشاجرة.

وبعد الشجار الأخير، من المتوقع أن يضاف ما يصل إلى 10 سنوات إلى عقوبة السجينين في جلسة ستعقد في يونيوالمقبل، حيث سُجن زعيم العصابة بسام حمزي في العام 1998، بعد إدانته بتهمة قتل كريس تومازيس بالرصاص خارج ملهى ليلي في مدينة سيدني، وأصبح أكثر السجناء توحشًا لمدة 10 سنوات، قبل أن يؤسس عصابة ”براذرز فور لايف“ في العام 2008، ويعتنق الإسلام داخل السجن.

وفي العام 2008، ضُبط وهو يستخدم هاتفًا مُهربًا داخل السجن لتنظيم عمليات الخطف والقتل والاعتداء، كما أدين بالتآمر لقتل شاهد رئيس في قضية داخل السجن، وهو الآن يقضي عقوبة سجن مدتها أكثر من 40 عامًا؛ ومن المقرر إطلاق سراحه في يونيو 2035، بينما حُكم على طلال علم الدين بالسجن لمدة 17 عامًا، لتسليحه إرهابيًا آخر بمسدس اُستخدم لقتل محاسب الشرطة كورتيس تشينج، في هجوم إرهابي في العام 2015.



