» تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد

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حذر الباحث السعودي في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبد العزيز الحصيني، من تساقط الأمطار الغزيرة اليوم الخميس والجمعة.

وقال الحصيني إن الطقس سيكون باردا على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة وعسير مع رياح، وفرصة تشكل سحب عملاقة وجريان الأودية.

?وأشار الباحث السعودي إلى أن "من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة فليأخذ حذره بسبب تقلبات الجو"، بحسب ما نشرته صحيفة "المواطن".

?ومن جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.



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