» بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة

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المصريون

الزمالك

حسنية اغادير

وصلت بعثة فريق حسنية أغادير المغربى إلى مطار القاهرة منذ قليل وتوجهت البعثة إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق.

و ياتي هذا استعدادا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم الأحد المقبل، فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق فى السويس يوم السبت المقبل استعدادا للقاء حيث سينهى الفريق الأبيض مباراته اليوم أمام المصرى فى الجولة الـ28 بالدورى ثم يعود الفريق للقاهرة ويخوض تدريباته غدا على ملعب النادى الأبيض ثم يتوجه يوم السبت للسويس.

الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع حسنية أغادير المغربى سلبيا فى لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أدرار الكبير بالمغرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز من أجل التأهل للدور التالى.


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