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«ناسا» تطلق اسم طالب سعودي على كويكب مكتشف حديثا

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ناسا: مرور كويكب بمسافة غير مسبوقة من الأرض
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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قررت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إطلاق اسم طالب سعودي على كويكب صغير مكتشف حديثا تكريما لجهوده العلمية.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن "ناسا" اختارت اسم الطالب السعودي" فيصل الدوسري" للتعريف بالكويكب الصغير المسمى Minor Planet ""، ليكون بذلك ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبد الجبار الحمود 2016، والطالبة فاطمة الشيخ 2017.

وأطلقت وكالة "ناسا" اسم "Aldosarry 34559 " على الكويكب الجديد، كإضافة جديدة لسلسلة الكويكبات الممنوحة من الوكالة للطلاب الذين حققوا إنجازا علميا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.

وجاءت تلك الخطوة تقديرا لجهود الدوسري، الذي يدرس أول أعوامه الجامعية بجامعة "يو سي بيركيلي" الأمريكية، بحثا عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018.

يشار إلى أن الدوسري حقق عدة إنجازات بحصوله على المركز الثاني في مجال علوم النبات، وحصد جائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، وجائزة أخرى من مركز شانغهاي المعروف باسم " Shanghai STEM Cloud Center ".


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