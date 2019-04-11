قرار صادم من «جوجل» بشأن «يوتيوب» مدفوع الأجر

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خالد الشرقاوي - وكالات

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رفعت شركة "جوجل" اليوم الأربعاء سعر الاشتراك الشهري لخدمتها للبث التلفزيوني على يوتيوب (يوتيوب تي.في) بنسبة 25 في المئة إلى 49.99 دولار وأعلنت عن إضافة قنوات مثل "ديسكفري" و"أنيمال بلانيت" و"تي.إل.سي".

وحسب "رويترز" هذه هي الزيادة الثانية في السعر في حوالي 14 شهرا وتأتي بينما توسع يوتيوب عروضها لتحسين قدرتها على المنافسة أمام عدد متزايد من الخدمات.

وكانت "غوغل" قد رفعت سعر الاشتراك في خدمة "يوتيوب تي.في" من 35 دولارا إلى 40 دولارا في فبراير من العام الماضي.

وستضيف خدمة "يوتيوب تي.في" ثماني قنوات جديدة من بينها قناة "ترافل" و"إتش.جي.تي.في" و"فوود نتوورك" ليصل العدد الإجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70.

وقالت "غوغل" في تدوينة إن السعر الجديد يسري من العاشر من أبريل للمشتركين الجدد، في حين أن الرسوم المعدلة للمشتركين الحاليين سيبدأ سريانها بعد الثالث عشر من مايو.

وأضافت أن السعر للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 54.99 دولار للشهر.


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