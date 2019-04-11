كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

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مصر

انسحاب

الناتو العربي

كشفت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، كواليس تراجع مصر عن الفكرة المقترحة لتشكيل "الناتو العربى" على غرار حلف شمال الأطلسى، مع الحلفاء العرب الرئيسيين، معتبرة أن هذا الموقف يمثل ضربة لمساعى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لاحتواء نفوذ إيران.

وذكر مصدر، بحسب "مونت كارلو"، أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.

وأضاف أن القاهرة لم ترسل وفدا إلى الاجتماع وهو الأحدث في إطار السعي لإعطاء دفعة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لجمع الحلفاء العرب السنة في معاهدة أمنية وسياسية واقتصادية للتصدي لإيران.

وقال مصدر عربي طلب عدم نشر اسمه على غرار بقية المصادر إن مصر انسحبت لتشككها في جدية المبادرة فهى لم تر بعد خطة أولية تحدد ملامح هذا التحالف ولأن وضع خطة ينطوي على خطر زيادة التوتر مع إيران.

وتابع المصدر العربي أن الغموض المحيط بما إذا كان الرئيس ترامب سيفوز بولاية ثانية العام القادم واحتمال أن يتخلى من يخلفه عن المبادرة عاملان ساهما في اتخاذ مصر القرار، فيما قال مصدر سعودي عن المبادرة "إنها لا تسير كما ينبغي".

ووفقا لوثيقة سرية للبيت الأبيض اطلعت عليها "رويترز" العام الماضي فإن المبادرة التي اقترحتها السعودية للمرة الأولى عام 2017 تهدف إلى الحد أيضا من نفوذ روسيا والصين المتزايد في المنطقة. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن والبيت الأبيض على طلبات للتعليق حتى الآن.

وعلاوة على الولايات المتحدة والسعودية يشمل التحالف الأمني في الشرق الأوسط، الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن.

وبعد يومين من اجتماع الرياض زار الرئيس عبد الفتاح السيسي واشنطن ليجري محادثات مع ترامب. وقبل الاجتماع قال الرئيس الأمريكي إن الزعيمين سيتحدثان عن قضايا أمنية لكن لم يتضح ما إذا كانا بحثا مسألة التحالف الأمني في الشرق الأوسط.

وقال المصدران إن الدول المتبقية في التحالف تمضي قدما في المبادرة وستحاول إقناع مصر عن طريق الدبلوماسية بالعدول عن الانسحاب وذكر أحدهما أن القرار ليس نهائيا على ما يبدو. وقال المصدر الآخر "جميعنا نريد عودتهم". لكن المصدر العربي قال إن القاهرة قد لا تقتنع بالعودة.

وقالت "مونت كارلو"، إن انسحاب مصر صاحبة أكبر جيش في العالم العربي يمثل أحدث انتكاسة لمبادرة إنشاء التحالف الأمني في الشرق الأوسط الذي يشار إليه بصفة غير رسمية باسم "الناتو العربي".

وتعقدت الخطة بالفعل نتيجة الغضب الدولي الذي أعقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث اتهم مسؤولون أتراك وبعض المشرعين الأمريكيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بقتله وهو ما تنفيه الرياض. ومن بين العقبات الأخرى الخلافات بين الحلفاء العرب خاصة المقاطعة الاقتصادية والسياسية لقطر بقيادة السعودية.

وفرضت هذه المشكلات تأجيلات متكررة لقمة في الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق مبدئي بشأن إقامة التحالف. وصرح مسؤولون أمريكيون بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من المؤيدين الرئيسيين لخطة إنشاء التحالف الأمني في الشرق الأوسط وأضافوا أنه مهندس استراتيجية إدارة ترامب لاحتواء إيران.



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