طنطا ثاني الصاعدين إلى الدوري الممتاز

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المصريون

الدورى العام

طنطا

حجز فريق طنطا مقعدًا في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كفر الشيخ، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وارتفع رصيد طنطا للنقطة 49 وذلك بعد الفوز علي سيدى سالم وذلك بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ليحسم الفريق صعوده للدوري الممتاز قبل المباراة المقبلة أمام أبوقير للأسمدة والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد نادي طنطا.

ويقود طنطا أيمن المزين مديرا فنيا ومعه محمد عطية كمدرب عام ووليد المحروقي واسامة ليلة كمدربين مساعدين وعادل الخطيب كمدرب لحراس المرمي في الوقت الذي يشرف فيه علاء عكاشة على الكرة منذ منتصف الموسم قبل الماضي .


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