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مقتل مدنيين في قصف للنظام بسوريا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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قتل مدنيان وجرح 7 آخرون، الخميس، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري ومجموعات إرهابية تابعة له، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، في انتهاك جديد لاتفاق "سوتشي".

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بأن القصف استهدف قريتي لحايا والحويجة، ومدينة كفر زيتا بريف حماه الشمالي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد، وفق وكالة "الأناضول".

وقالت المصادر أن مدنيين اثنين قتلا في القصف على قرية لحايا، وأصيب 7 آخرون بجروح بعضها بليغة.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر خلال نفس العام.

ومنذ بداية 2019، تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له، على منطقة خفض التصعيد، وخلال مارس الماضي فقط، قتل 135 مدنيا، وأصيب العشرات.

والأربعاء، أفاد تقرير لفريق "منسقو الاستجابة في سوريا" (إنسانية محلية)، أن 160 ألف و583 مدنيا، نزحوا من بيوتهم في منطقة "خفض التصعيد" وتوجهوا إلى المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، في الفترة الممتدة بين 9 فبراير/شباط، وحتى 6 أبريل الجاري.


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