4 انقلابات و6 محاولات فاشلة.. السودان في 62 عامًا

11 أبريل 2019 - 05:12 م

بإطاحة الجيش السوداني، برئاسة البلاد، المشير عمر البشير، تدخل الخرطوم تاريخا حافلا منذ استقلالها عام 1956 بنحو 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات.

والبشير، صاحب وضع متميز في تاريخ تلك الانقلابات، إذ قاد انقلاب نجح عام 1989، وأطيح بمماثل سبقه ثورة شعبية اليوم الخميس.

بدأ مسلسل الإنقلابات العسكرية في السوادن، عام 1957، بعد أن تم انتخاب أول حكومة ديمقراطية في نفس العام من الإستقلال عن إنجلترا (1956).

1 - محاولة انقلاب عام 1957

قاده مجموعة من ضباط الجيش والطلاب الحربيين بقيادة إسماعيل كبيدة، ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية بعد الاستقلال برئاسة الزعيم السوداني إسماعيل الازهري.

حكم على المحاولة الإنقلاببية بالفشل وتم إحباطها في مراحلها الأخيرة.

2 - انقلاب 17 نوفمبر عام 1958

يعتبر انقلاب 1958 أول انقلاب عسكري ناجح في تاريخ السودان، ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الامة والاتحادي الديمقراطي يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم الازهري ورئاسة الوزارة الاميرلاي عبد الله خليل.

قاد الإنقلاب الفريق إبراهيم عبود، وسرعان ما شكل الانقلابيون حينها حكومة عسكرية برئاسة عبود، حكمت السودان لمدة 7 سنوات.

وتخلل محاولة انقلاب 1958 محاولة انقلابية أخرى، قادتها مجموعة من الضباط، ولكن تم فيها استيعاب الانقلابيين في نظام الحكم بدلا من محاكمتهم.

3 - انقلاب 25 مايو عام 1969:

قاده العميد آنذاك جعفر محمد نميري ومجموعة من الضباط المحسوبين على الحزب الشيوعي والقومية العرب.

ومن أبرز قادة الانقلاب اللواء خالد حسن عباس، وزين العابدين محمد عبد القادر، وابوالقاسم محمد ابراهيم، وابو القاسم هاشم، وهاشم العطا، وأسس النميري على الأثر نظامه القابض الذى امتد لـ 16 عاماً، ليعرف هذا الإنقلاب بأنه أكثر الانقلابات تأثيرا على البلاد.

وشهدت فترة النميرة محاولات انقلابية كثيرة، لكن استطاع التغلب عليها مستفيدا من التجارب السابقة.

4 - محاولة انقلاب 19 يوليو عام 1971:

عرف بانقلاب هاشم العطا، الذي استولى جزئيا على العاصمة الخرطوم لمدة يومين.

استطاع النميري أن يعيد سلطته ويقوم بمحاكمة الانقلابيين من المدنيين والعسكريين وطالت كلا من زعيم الحزب الشيوعي السوداني آنذاك عبد الخالق محجوب، ومساعده الايمن الشفيع احمد الشيخ، وبابكر النور وآخرين من المدنيين ومن الضباط قائد الانقلاب هاشم العطا وعشرات من الضباط والجنود.

5 - محاولة انقلاب عام 1975:

وقعت محاولة انقلابية أخرى فاشلة بقيادة الضابط حسن حسين ولقي الانقلابيون على رأسهم المدبر حسين حتفهم رميا بالرصاص أو شنقا حتى الموت.

6 - محاولة انقلاب 2 يوليو 1976:

حاولت القوى السياسية المعارضة لنظام النميري التي كانت تنطلق من ليبيا قلب نظام الحكم، واوكلت المهمة للعميد في الجيش محمد نور سعد بمشاركة واسعة من عناصر المعارضة تسللت الى الخرطوم عبر الحدود مع ليبيا، وقد تعامل نظام النميري مع المحاولة بعنف غير مسبوق.

بعد أربع محاولات انقلابية فاشلة، لم يتعرض نظام النميري بعد ذلك لأية محاولة انقلابية، إلى عام 1985، حينما عصفت به ثورة شعبية عارمة في 6 ابريل عام 1985، عرفت الثورة حينها بـ "انتفاضة ابريل".

7 - انقلاب 30 يونيو عام 1989:

جاء الانقلاب من قبل الرئيس المنقلب عليه عمر البشير، بمساعدة الاسلاميين في السودان من قبل حزب "الجبهة الاسلامية القومية"، والذي كان يتزعمه حسن عبد الله الترابي.

محاولة انقلاب رمضان عام 1990:

كان الانقلاب بقيادة اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء الطيار محمد عثمان حامد.

انتهت المحاولة الإنقلابية باعدام 28 ضابطا في الجيش، أبرزهم قائدا الانقلاب الكدرو وحامد.

8 - محاولة انقلاب عام 1992:

كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة يتزعمها العقيد أحمد خالد.

9 - محاولة انقلاب عام 2004:

تحدثت الحكومة حينها عن محاولة إنقلابية ونسبته إلى حزب المؤتمر الشعبي المعارض.

10 - إطاحة الجيش برئاسة البلاد بعد ثورة شعبية في 2019

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليوم الخميس عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

وجاء تدخل الجيش بعد أشهر من احتجاجات شعبية تصاعدت ضد غلاء الأسعار وتحولت مؤخرا إلى المطالبة بتنحي البشير، التي عدها مؤامرة تعود لأيام الربيع العربي.