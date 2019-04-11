شاهد.. ماذا حدث بسفارة السودان بالكويت بعد خلع«البشير»؟

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الكويت

البشير

سفارة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل السفارة السودانية في الكويت، وقد قام الموظفون بإنزال صورة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير من على الحائط وتكسيرها.

ويظهر في الفيديو أصوات سيدة سودانية تقوم بتصوير الحدث وتعلق بأن هذه أول سفارة سودانية تزيل صور المخلوع "المجرم"، فيما قام موظف آخر بتكسيرها وسط هتافات "الله اكبر.. هذا المجرم".

وأعلن الجيش السوداني اليوم عزل "البشير" واعتقاله في مكان آمن، وفترة انتقالية لمدة عامين وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور وحظر التجوال ووقف العمل بالدستور.

فيما قابل المتظاهرون البيان بالرفض واعتبروا بيان الجيش بمثابة انقلاب عسكري، مطالبين بسرعة تسليم السلطة لمدنيين.



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