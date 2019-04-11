» ارتفاع عدد السياح الأجانب 47.5 بالمائة في 2018

11 أبريل 2019 - 04:46 م

ارتفع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى مصر، بنسبة 47.5 بالمائة على أساس سنوي في 2018، إلى 9.8 ملايين سائح.

وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير صادر، الخميس، إن عدد الليالي السياحية ارتفع إلى 102.6 ملايين ليلة في 2018، مقابل 51 مليون ليلة في.

واستحوذت السوق الأوروبية على 6.95 مليون سائح في 2018، ثم الوافدين من الدول العربية بنحو 3 ملايين سائح، والباقي من جنسيات مختلفة.

وأوضح التقرير، أن إيرادات السياحة قفزت 45.8 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.9 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، دون التطرق إلى إيرادات 2018.

ويبدأ العام المالي، مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويمثل قطاع السياحة أحد موارد النقد الأجنبي بالبلاد، ومصدر دخل بالنسبة لملايين الأشخاص.

وتضرر قطاع السياحة، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولكنه تلقى ضربة موجع بسبب تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء ( شمال شرق) أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومقتل جميع ركابها.

وأدى الحادث إلى فرض روسيا حظر السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل 2018.

وخلال 2017 على أساس سنوي، قفزت إيرادات السياحة 123.5 بالمائة إلى نحو 7.6 مليار دولار، بفضل زيادة أعداد السياح بنسبة 53.7 بالمائة، إلى 8.3 مليون سائح.



