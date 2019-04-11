» «بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه أمام المصري البورسعيدي في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش فى السويس بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من :

محمود جنش فى حراسة المرمى

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.

طارق حامد - محمود عبد العزيز - حميد أحداد - يوسف أوباما - أحمد زيزو في خط الوسط.

خالد بو طيب فى خط الهجوم .

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عماد السيد - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمود عبدالمنعم كهربا - عمر السعيد.



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