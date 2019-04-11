رئيس البنك الدولى: مصر تحقق نجاحات اقتصادية

11 أبريل 2019 - 04:22 م

أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي الجديد، بالإجراءات الاقتصادية التى تنتهجها مصر فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن البلاد استطاعت تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية بما انعكس إيجاباً على معدلات البطالة والتي تراجعت مؤخراً لتسجل 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولي المناصب القيادية .

وقال "مالباس"، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه رئاسة البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، إنَّ مصر تلعب دوراً محورياً ورائداً داخل القارة الأفريقية، مؤكداً تطلع البنك الدولي لتعزيز التعاون مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة جهود تسريع معدلات النمو الاقتصادية داخل قارة أفريقيا وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري خاصة وأفريقيا بشكل عام تتمثل في ضرورة العمل على إتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وكذلك مواصلة جهود تمكين المرأة واحتوائها بشكل جيد للمشاركة بجميع الملفات الاقتصادية وخاصة بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتولى مالباس رئاسة البنك الدولي في 5 أبريل الماضي خلفاً لجيم يونج كيم الذي تنحى من منصبه في يناير الماضي قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 14 أبريل الجاري، اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2019، لاستعراض أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجه فرص نمو الاقتصاد الدولى .