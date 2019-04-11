» منع مدرب الزمالك من دخول ملعب الجيش بالسويس

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تعرض أمير عزمى مجاهد، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لموقف محرج أثناء دخوله إلى ملعب الجيش بالسويس قبل مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، في الخامسة والنصف مساءًا، ضمن منافسات الدورى العام.

حيث رفضت قوات الأمن المكلفة بتأمين الملعب بمنع دخول أمير عزمى إلى ملعب المباراة، لعدم تواجد إسمه فى الكشوف، قبل أن يتم حل الأزمة وينجج عزمى فى الدخول بعد إتصال هاتفى مع إدارة النادى.

ويذكر أن أمير عزمى مجاهد، كان متواجدا فى القاهرة للإشراف على تدريبات المستبعدين من المباراة.

ويلتقى الزمالك، مع المصرى البورسعيدة، فى الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الجيش بمدينة السويش، ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة الدورى.



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