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البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت معظم مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.1 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 824.370 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب.

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 »، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15105 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.15%، وارتفع إلى مستوى 2374 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.11 %، وصعد إلى مستوى 669.2 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.07% مسجلًا 1707 نقاط.


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