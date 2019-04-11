«الأرصاد»: شبورة كثيفة واضطراب بالملاحة البحرية غدا

11 أبريل 2019 - 04:05 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

تكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 28»، إسكندرية «10– 25»، قنا «15 – 31»، الأقصر «15– 32»، أسوان «18 – 33».