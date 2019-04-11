الجيش السوداني يطلق النار على الشرطة لحماية المتظاهرين

11 أبريل 2019 - 02:49 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تصدي عناصر الجيش السوداني لقوات الشرطة.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وكالة شهاب فإن عناصر الجيش السوداني تصدت لإطلاق النار على المتظاهرين أمام مبنى القوات المسلحة في الخرطوم، وقامت بإطلاق النار على عناصر الشرطة.

يأتي هذا أثناء الحراك السلمي للمتظاهرين الذي بدا في ديسمبر الماضي حتى عزل البشير اليوم.

وكان الجيش السوداني قد أعلن عزل الرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن.

كما فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهور، وفرض حظر التجوال لمدة شهر.







