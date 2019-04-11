  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
البشير

شاهد.. ماذا حدث بسفارة السودان بالكويت بعد خلع«البشير»؟

المصرى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصرى

السيسي

«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

البشير

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

الخطيب

«الخطيب» يتوعد لاعبي الأهلي بقرارات قاسية

البشير

«الجنائية الدولية» تطالب بتسليم «البشير»

البنك الدولى

رئيس البنك الدولى: مصر تحقق نجاحات اقتصادية

أردوغان

أردوغان: ما يحدث فى السودان انقلاب عسكرى

الأرصاد

«الأرصاد»: شبورة كثيفة واضطراب بالملاحة البحرية غدا

رئيس مصر للطيران :اقلع الطائرة «الدريم لاينر» الجديدة الي الكويت

مصر تعلن وقف الرحلات الجوية مع السودان

شاهد..

الجيش السوداني يطلق النار على الشرطة لحماية المتظاهرين

عرب وعالم

عناصر الجيش
عناصر الجيش

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الإنتاج الحربي يهزم الطلائع بثنائية

#

"الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي

#

لهذه الأسباب المظاهرات تتصاعد ضد "البشير"

#

فيديو.. «البشير» يعلن استعداده تسليم السلطة للجيش

الشرطة

المتظاهرين

أطلاق النار

البشير

الجيش السوداني

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي  يظهر تصدي عناصر الجيش السوداني لقوات الشرطة.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وكالة شهاب فإن عناصر الجيش السوداني تصدت لإطلاق النار على المتظاهرين أمام مبنى القوات المسلحة في الخرطوم، وقامت بإطلاق النار على عناصر الشرطة.

يأتي هذا أثناء الحراك السلمي للمتظاهرين الذي بدا في ديسمبر الماضي حتى عزل البشير اليوم.

وكان الجيش السوداني قد أعلن عزل الرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن.

كما فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهور، وفرض حظر التجوال لمدة شهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الأهلي تتأهل إلى قبل نهائي البطولة الأفريقية
» السعودية تعلن تعليق رحلاتها إلى إحدى الدول العربية
» ارتفاع عدد السياح الأجانب 47.5 بالمائة في 2018
» «بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام المصري
» "الأمة السوداني": صراع داخلي بين قادة الجيش
» منع مدرب الزمالك من دخول ملعب الجيش بالسويس
» البورصة تربح 1.1 مليار جنيه
» رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب
» شاهد.. ياسمين صبرى تطل على جمهورها بـ"الكاجوال"
» خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى
» الداخلية تحتفل بيوم اليتيم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول