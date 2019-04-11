برلماني يطالب بعقوبات رادعة لأصحاب المصانع عن إلقاء المخلفات بالنيل

11 أبريل 2019 - 02:35 م

قال النائب عامر الحناوي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مواجهة إلقاء مخلفات المصانع في مياه نهر النيل وتلوثها تحتاج لتغليظ العقوبة، مشيرًا إلى أن إلقاء مخلفات المصانع في مياه النيل منتشر في الوجه البحرى، ويؤثر على المياه بشكل غير عادى.

وأضاف الحناوى فى تصريحات صحفية له، أن مياه النيل في أسوان تختلف كثيرًا عن وجه بحرى بسبب التلوث الذي يصيبها ومياه الصرف تتم لها معالجة وتسرب في النيل، والأهم حاليًا هو إعادة النظر وتغليظ العقوبة على إلقاء المخلفات في مياه النيل".

وتابع أن الأمر يحتاج إلى مناقشة ما بين وزارة الصناعة والبيئة، بسبب المصانع التي تلقى المخلفات في النيل، كما أنه تمت السيطرة على كثير من المصانع في بنى سويف كانت تلقى المخلفات الأسمنتية في النيل.

ونوه بأن الأمر يحتاج إلى خطة عامة وإحصائية تبدأ بالمصانع التي تلقى المخلفات في النيل، مع وضع طرق لمعالجتها.