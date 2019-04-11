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الاعدام لمتهمة شرعت في قتل عجوز بقصر النيل لسرقة مصوغاتها

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اعدام 30 شخصا بتهمة تهريب الهيروين الى فيتنام .

شيماء السيد

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، بمعاقبة المتهمة مريم سليمان بالإعدام شنقاً،  لاتهامها بالشروع فى قتل "مسنة" لسرقتها بقصر النيل.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام قد احالت المتهمة في القضية رقم 19564 / 313 لسنة 2016 جنايات قصر النيل، لقيام المتهمة مريم سليمان، بدون عمل، 21 سنة، بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق  والمملوكة للمجني عليها "مفيدة جلال" بطريق الإكراه  الواقع عليها، والذي ترك أثر الجروح الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، بأن تسللت إلى العقار الذي تسكنه المجني عليها وتحصلت منه علي أداة "عصا خشبية"، وقامت بالدخول إلى غرفة المجني عليها فأبصرتها مسجاة علي سريرها فسددت لها ضربات لشل مقاومتها والحيلولة دون استغاثتها، وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ما بيدها من مصوغات.

كما أسندت النيابة للمتهمة تهمة الشروع في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتلها عقب أن استيقظت المجني عليها حال ارتكاب المتهمة جريمة السرقة.


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