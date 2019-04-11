تعرف على مكان تواجد البشير بعد عزله

11 أبريل 2019 - 02:19 م

أفاد مصدر سوداني مسئول بأن اتصالاً جرى بين اللجنة الأمنية العليا والرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب المصدر فإن البشير وافق على تسليم السلطة، بعدما أبلغته اللجنة بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.

وأوضح المصدر أن البشير يوجد في منزله الخاص حاليًا، بعدما جرى استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى، بحسب "سبوتنيك".

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت منذ قليل في بيانها الرسمي أنه تم عزل الرئيس السوداني عمر البشير، ووضعه في مكان آمن.

وأضافت أنه نظرًا للحالة التي تمر بها البلاد وعدم استماع النظام للنصح وصوت الجماهير السلمية، قررت اللجنة الأمنية العليا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن.

كما قررت تكوين مجلس لإدارة البلاد لمدة عامين تكون القوات المسلحة ممثلة بتكوين بداخله.

وأعلنت أيضًا حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر، بالإضافة إلى حل المجلس الرئاسي والوزاري والاستمرار في العمل القضائي والمحكمة الدستورية.

وكانت المظاهرات قد بدأت في السودان في 19 ديسمبر الماضي، للتنديد بالغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، لكنها تطورت لاحقا إلى المطالبة بتنحي البشير.