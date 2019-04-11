مطارالقاهرة يؤجل رحلاته إلى السودان بسبب أحداثها السياسية

11 أبريل 2019 - 02:14 م

قررت إدارة مطار القاهرة الدولي، تأجيل إقلاع الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها السودان حاليًا، والأنباء التي ترددت عن إغلاق مطار الخرطوم.

وأكدت مصادر بالمطار أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة السابعة صباحًا وتقرر تأجيلها إلى العاشرة والنصف، ثم تقرر تأجيلها إلى موعد آخر وإنزال الركاب، ونقلهم إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، خاصة بعد تردد أنباء عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية، وتم تسكين ركاب الرحلة البالغ عددهم 63 راكبا بأحد الفنادق القريبة من المطار.