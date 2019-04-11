  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
البشير

تعرف على مكان تواجد البشير بعد عزله

وزير الدفاع

رسميا.. الجيش السوداني يعزل البشير

صورة البشير

لحظة إنزال صور البشير من شوارع الخرطوم

بالفيديو.. اغتصاب 34 طفلًا بدار أيتام بعين شمس

الاغتصاب وراء مقتل طفلة كرداسة.. والمتهمان أطفال

إليسا

بعد خاشقجي.. هجوم على "إليسا" بسبب صورة جريئة

البشير

تراجع دولة خليجية عن استقبال البشير

اعتقال مؤسس ويكيليكس

اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

الداخلية

الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

مواكب

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم

السودان

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

مطارالقاهرة يؤجل رحلاته إلى السودان بسبب أحداثها السياسية

آخر الأخبار

مطار القاهرة
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير

#

فروا من العنف.. وصول أكثر من 1500 إثيوبي إلى السودان

#

مفاجأة.. تركيا تُسلم أول إخواني هارب لمصر

#

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

السودان

مطار القاهرة

قررت إدارة مطار القاهرة الدولي، تأجيل إقلاع الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها السودان حاليًا، والأنباء التي ترددت عن إغلاق مطار الخرطوم.

وأكدت مصادر بالمطار أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة السابعة صباحًا وتقرر تأجيلها إلى العاشرة والنصف، ثم تقرر تأجيلها إلى موعد آخر وإنزال الركاب، ونقلهم إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، خاصة بعد تردد أنباء عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية، وتم تسكين ركاب الرحلة البالغ عددهم 63 راكبا بأحد الفنادق القريبة من المطار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ياسمين صبرى تطل على جمهورها بـ"الكاجوال"
» خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى
» الداخلية تحتفل بيوم اليتيم
» ختام بطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية بالأهلي
» السجن المشدد 5 سنوات لشخص سرق مواطنًا بالإكراه
» "الشئون الصيدلية" تسحب مستحضرا دوائيا من الأسواق
» 20 أبريل.. أولى جلسات 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» تفاصيل لقاء "شعراوى" بسفير الاتحاد الأوروبى بمصر
» أنقذوا أختي.. نداء إلى "افتح قلبك"!!
» الأهلى يضم نجم «الدراويش» الصيف المقبل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول