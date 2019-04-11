رسميا.. الجيش السوداني يعزل البشير

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بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

قالت القوات المسلحة السودانية في بيانها الرسمي اليوم إنه نظرًا للحالة التي تمر بها البلاد وعدم استماع النظام للنصح وصوت الجماهير السلمية، قررت اللجنة الأمنية العليا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن.

كما قررت تكوين مجلس لإدارة البلاد لمدة عامين تكون القوات المسلحة ممثلة بتكوين بداخله.

إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر، بالإضافة إلى حل المجلس الرئاسي والوزاري.

ويستمر العمل طبيعيا في القضاء والمحكمة الدستورية، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أراضي السودان، وإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت اللجنة الأمنية العليا إن الشعب كان مسامحًا وكريمًا رغم الظروف التي مر بها في كل المراحل، وأظهر الشعب صور التظاهر السلمي منذ 19 ديسمبر الماضي.

وتعتذر اللجنة الأمنية العليا عن دم الشهداء التي سالت وما تم من نشره من أخبار مضللة، وقد حذّرت من سوء ذلك.

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