» الداخلية تحتفل بيوم اليتيم

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يوم التيم

قيم التضامن والتكافل

احتفلت وزارة الداخلية فى بيوم اليتيم "أبريل 2019" بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية لتقديم كل سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كل الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل ودفع مسيرة التنمية والازدهار، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كل أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.


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