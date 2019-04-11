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في بولاق الدكرور..

السجن المشدد 5 سنوات لشخص سرق مواطنًا بالإكراه

قضايا وحوادث

سرقة بالاكراه
ارشيفية

شيماء السيد

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، المتهم محمد متولي بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين محمود عبدالمنعم عبده، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد على سنوسي.

وأسندت النيابة للمتهم محمد متولي، وآخرين تهمة سرقة، علي يحيى علي، بالإكراه بالطريق العام، بأن هددوه بالأسلحة النارية، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.


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