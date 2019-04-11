» "الشئون الصيدلية" تسحب مستحضرا دوائيا من الأسواق

11 أبريل 2019 - 01:38 م

قررت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة فى منشورها رقم 14 لسنة 2019 سحب مستحضر NEW- FLOTAN Inhaled Anaesthetic Liquid من إنتاج شركة القاهرة للمستحضرات الدوائية، من الصيدليات.

وأكدت خلال المنشور أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية أكدت أن المستحضر مخالف للاشتراطات من حيث الوضوح وطالبت وزارة الصحة بسحب المستحضر من السوق وضبط الكميات وإعدامها وموافاة إدارة الصيدلة بالكميات التي تم سحبها.

كما وضحت الإدارة أن المستحضر كان يستخدم كمحلول موضعي مخدر يعمل على تخدير الجهاز العصبي المركزي، وفقا لما جاء بموقع "فيتو" .