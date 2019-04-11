» ختام بطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية بالأهلي

البطولة الدولية للسفارات والهيئات الدبلوماسية التي تنظمها سفارة ألمانيا وتقام على ملاعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد تختتم فعالياتها غدًا الجمعة بمواجهات قوية للغاية بعدما شهدت منافسات شرسة على مدار الأيام الماضية، وسط إشادة من الجميع بروعة التنظيم.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في حضور المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين المشاركين في البطولة.
ويخوض فريق السفارة الألمانية مواجهة قوية في الثانية ظهرًا أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدور نصف النهائي من البطولة، فيما يلتقي فريقا سفارتي ماليزيا وكوت ديفوار في الثالثة عصرًا. وتقام في الرابعة عصرًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن تقام مباراة استعراضية لنجوم الأهلي القدامى في الخامسة مساء اليوم، ويشارك بها عدد من لاعبي الأهلي والمنتخب الوطني السابقين، وعلى رأسهم خالد بيبو وسيد معوض ومحمد فاروق وعادل مصطفى وياسر ريان وهشام حنفي وأمير عبد الحميد، على أن تقام المباراة النهائية في السادسة مساءً، ويليها مراسم تسليم كأس البطولة والميداليات التذكارية.
وشارك في البطولة 21 سفارة وهيئة دبلوماسية، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى: إيطاليا – الأرجنتين – البرازيل – استراليا – فيتنام – إسبانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية: كندا وأمريكا وسويسرا وماليزيا وفرنسا، والثالثة: إنجلترا وجامعة الدول العربية ومصر – والهند وألمانيا، وضمت المجموعة الرابعة: كوت ديفوار وروسيا واليابان والأمم المتحدة وكازخستان ، وشهدت مباريات قوية للغاية وسط أجواء مميزة