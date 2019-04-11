لحظة إنزال صور البشير من شوارع الخرطوم

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انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر إزالة لافتات تحمل صور البشير من شوارع العاصمة السودانية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فقام مجموعة من المتظاهرين بنزع لافتة تحمل صورة للرئيس السوداني عمر البشير وسط أصوات تعبر عن فرح الجماهير بما تردد عن  تنحي البشير.

ويترقب الشارع السوداني بيانًا مرتقبًا من الجيش عن تنحي البشير، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 من المقربين للرئيس السوداني.

وكان آلاف السودانيين قد توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

واتجه آلاف المعتصمين نحو القصر الرئاسي، في حين عمت الفرحة في الطرقات، وشوهدت مواكب سيارة تجوب الشوارع، والعديد من السودانيين يحتفلون بالهتافات والزغاريد عقب ما تردد عن تنحي البشير.


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