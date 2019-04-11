تقرير إنجليزي: حقيقة انسحاب مصر من "الناتو العربي".. هذه الأسباب

11 أبريل 2019 - 01:16 م

قررت مصر الانسحاب من تحالف مقترح من الولايات المتحدة لتشكيل تحالف من الدول العربية السنية الكبرى في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي هدفه "التصدي" لسياسات طهران، وفق مصادر مطلعة على الأمر.

اقترحت واشنطن التحالف المعروف باسم "تحالف الشرق الأوسط الأمني" أو "الناتو العربي" ، لإنشاء علاقات سياسية وأمنية واقتصادية أقوى بين الدول العربية السنية الرئيسية، وكذلك مواجهة إيران الشيعية، بحسب ما ذكره موقع "باسنيوز" الصادر بالإنجليزية.

كان من المفترض أن يشمل التحالف الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والكويت وقطر. وقيل إن قرار القاهرة بالانسحاب من الجهود جاء نتيجة عدم اليقين بشأن دعم واشنطن المستمر للتحالف بعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تخشى أن يؤدي إنشاء التحالف إلى إثارة التوترات بين القاهرة وطهران، بحسب رويترز.

ووفقا للمصادر المطلعة، فإن مصر قد أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح، قبل اجتماع عقد الأحد الماضي في الرياض.

وأضاف أن القاهرة لم ترسل وفدها إلى الاجتماع الأخير الرامي لدفع الجهود التي تقودها واشنطن لجمع الحلفاء العرب في معاهدة أمنية وسياسية واقتصادية للتصدي لإيران. وكان قد قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، بجولة في هذه الدول مطلع العام، سعيا منه إلى التقريب بين الدول الثماني الأعضاء المحتملين في هذا المتحالف