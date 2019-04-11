بعد خاشقجي.. هجوم على "إليسا" بسبب صورة جريئة

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إليسا
إليسا

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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جريئة من كواليس كليب "كرهني" المتوقع قريبًا أن يرى النور.

وظهرت إليسا في صورة جريئة على الفراش إلى جانب رجل يقوم بمغازلتها، حيث أرفقت إليسا الصورة بتعليق: "نظرة خاطفة".

يذكر أن إليسا قد أنهت تصوير الكليب مع المخرجة أنجي جمال التي أكدت أن الكليب سيشهد عودة إليسا إلى الرومانسية، بحسب قولها.

وانتقد متابعو الفنانة اللبنانية الصورة، حيث قال أحدهم: "إليسا بكل كليب لازم التخت".

كما علق أحد المتابعين قائلاً: "إني كمتابع شو استفادت"، بينما قال آخر: "خلصينا يا إليسا".

يذكر أن إليسا كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا، حيث تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي".

وبحسب ما تم تداوله، فإن "إليسا" قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والاحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحية لشخص يدعى "ماھر قهوجي"، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عاليا على الھفوة باسم العائلة.

وتسببت هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة في غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبتها على هذا الفعل.


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