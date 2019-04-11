» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

طلائع الجيش والداخلية: جهاد جريشة ويعاونه شريف عبد الله، وأسامة عبد اللطيف، وهشام توفيق الحكم الرابع، وكل من مبروك نبيل ومحمود دسوقي الحكم الخامس.

المقاولون وحرس الحدود: محمد سلامة ميدو ويعاونه سيد نافع، ونور سعيد، وسامح حسين الحكم الرابع، وكل من سيد عبد الله وعمرو الشناوي الحكم الخامس.

الاتحاد وبيراميدز: طاقم روماني بقيادة أفرام ماريوس، ويعاونه أوبوليتس كريستيان وأفرام جابرييل، وبيرس مارسيل الحكم الرابع.


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